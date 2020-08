Operativo sanitario municipal en Solano: hisopados, vacunaciones y asistencia a pacientes de riesgo

El Municipio de Almirante Brown llevó adelante un completo operativo sanitario en San Francisco Solano que incluyó el programa Detectar, hisopando a pacientes con síntomas de Covid-19, pero también la aplicación de vacunas del Calendario Nacional y la asistencia a pacientes de riesgo otorgando turnos priorizados en centros de salud. Esta jornada integral, que se llevó adelante este martes y pese al mal tiempo, con estrictos protocolos sanitarios, en la plaza San Agustín, ubicada en el cruce de las calles La Calandria y Rocha, se replicará en distintos barrios de las doce localidades brownianas. En este sentido, se pusieron a disposición dos trailers, uno para hisopar a personas con síntomas de Covid-19, a través del programa Detectar, y otro para aplicar vacunas del Calendario Nacional, antigripal y de neumococo. En lo que respecta al Detectar, a la plaza se acercaron vecinos y vecinas con síntomas pero también se hizo una búsqueda activa en el que las promotoras de la salud recorrieron casa por casa tomando registros términos y haciendo pruebas de olfato. Desde la Comuna resaltaron también que en caso de que se detecte un caso positivo y el paciente no pueda realizar el aislamiento en su domicilio, se lo traslada a alguno de los centros de internación extra hospitalaria que el Municipio puso a disposición de la Comunidad. En la jornada se hizo también un plan de vacunación antigripal, de neumococo y del Calendario Nacional priorizando a los pacientes de mayor riesgo, como pediátricos, embarazadas, personas con discapacidad, con patologías de riesgo y adultos mayores. Además, se otorgaron turnos priorizados a pacientes que producto de la pandemia no pudieron salir de sus casas para que reciban atención personalizada en los centros de salud del distrito.

