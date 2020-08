Vizzotti se sumó a las voces tras la marcha: “Las aglomeraciones aumentan el riesgo”

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, reiteró que entre las recomendaciones para contener la propagación de la pandemia del coronavirus se encuentra la de evitar las “aglomeraciones”, ya que esas situaciones conllevan un “riesgo individual y colectivo” de contagio, un día después de las marchas realizadas ayer en rechazo a medidas del Gobierno. “Las aglomeraciones de personas aumentan el riesgo en cualquier circunstancia, en cualquier situación, desde el riesgo individual al riesgo colectivo y los logros que hemos alcanzado”, advirtió la funcionaria nacional en el marco del reporte diario matutino del Ministerio de Salud sobre la situación epidemiológica en el país. La observación de Vizzotti se dio luego de la marcha opositora que se realizó en el Obelisco y en distintos puntos del país. Las manifestaciones tuvieron una variada muestra de consignas con eje en el rechazo a las restricciones encuadradas en el aislamiento por el coronavirus y a la reforma judicial. Manifestantes, muchos de ellos sin barbijos, protestaron de a pie con carteles, y otros en caravanas de automóviles, pese al pedido del Gobierno y de algunos sectores de la oposición de evitar las aglomeraciones para no agudizar los contagios.

