Se iniciaron las obras de iluminación sobre la ruta 210

El Municipio de San Vicente comenzó con los trabajos de la obra de puesta en valor y nueva iluminación sobre la Ruta 210 en la ciudad de Alejandro Korn. La misma contempla las tareas del nuevo tendido eléctrico sobre la traza que va desde Indio Bares hasta Ruta 6. Las actividades que se enmarcan en el programa Argentina Hace, dieron inicio en el día de hoy sobre la primera de las dos etapas que tiene esta obra. En principio se está trabajando en el reemplazo de las columnas averiadas, la restauración de aquellas que están en condiciones, el reemplazo del tendido eléctrico subterráneo y colocación de luminarias led. Estas tareas abarcan una extensión de casi 6 kilómetros, que van desde calle Roma hasta Indio Bares y vienen a reemplazar a la instalación ya existente, con equipamiento mejorado y renovado. Por otra parte, la segunda etapa contempla una traza de 4 kilómetros, desde Indio Bares hasta la autovía provincial 6. Allí se realizará tendido eléctrico nuevo e instalación de luces led. “Seguiremos trabajando para generar accesos seguros en cada barrio del distrito, es fundamental profundizar los trabajos para brindar una mejor calidad de vida a nuestros vecinos y vecinas”, indicaron desde el Municipio.

