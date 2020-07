Cabandié celebró la medida de Salta de iniciar sumarios administrativos por desmontes ilegales

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, destacó el trabajo de la provincia de Salta, que inició 36 sumarios administrativos por cambios de uso de suelo ilegales, en un total de 546 hectáreas en las cuales se dictó la paralización inmediata de las actividades de desmonte. “Celebramos que Salta se comprometa en la lucha contra los desmontes ilegales. Los bosques son captadores de carbono y actores clave contra el cambio climático. Necesitamos modificar la Ley de Bosques y avanzar en una política federal para su protección, manejo y conservación”, subrayó Cabandié. Los trabajos ilegales fueron detectados en los departamentos salteños de Anta, La Candelaria, Metán, Orán, Rivadavia, Rosario de la Frontera y San Martín, gracias a las tareas de monitoreo y control que lleva adelante el Gobierno de la provincia y la Nación, mediante el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación (SAT).

Del total de 546 hectáreas en las que se dictó la paralización inmediata de la actividad y se dio curso al proceso administrativo de sumario, 62.27 ha corresponden a la categoría I de muy alto valor de conservación (rojo), 140,5 ha a mediano valor de conservación, categoría II (amarillo), y 343,5 ha a bajo valor de conservación, categoría III (verde), según lo previsto en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.

