Enviarán efectivos de las Fuerzas Federales a Provincia de Buenos Aires por aumento de inseguridad

En plena suba de los casos de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, la Gobernación llegó a un acuerdo con la Casa Rosada para reforzar varias zonas del territorio bonaerense con efectivos de Fuerzas Federales. Los efectivos van a ser desplegados desde las 6 de la mañana de este viernes 24 de julio en localidades como Avellaneda; Quilmes; Virrey del Pino; La Matanza, Almirante Brown; Moreno; Esteban Echeverría; Florencio Varela y Lomas de Zamora. La decisión se ha tomado tras un encuentro realizado entre el gobernador Axel Kicillof y la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, y había comenzado a gestarse en otro cónclave, realizado ayer, del que también participaron el secretario de Política Criminal de la Nacion, Eduardo Villalba, y el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. En el encuentro del miércoles los funcionarios repasaron el esquema de operativos de control realizados hasta ahora, así como el despliegue de las Fuerzas Federales en el territorio provincial, con el objetivo de darle una mayor eficiencia preventiva a la presencia de las fuerzas en Buenos Aires. Así mismo, durante esa reunión se destacaron los frutos obtenidos durante el ciclo de articulación entre fuerzas federales y provinciales como resultado de la coordinación entre ambas partes durante las distintas etapas que se fueron sucediendo en el marco de la pandemia COVID-19. Por eso, se dejaron las diferencias de lado entre ambos ministros y avanzaron en un plan de acción conjunto. La decisión gubernamental bonaerense se da justo en un momento en que los delitos empiezan a recuperar sus niveles previos al aislamiento obligatorio. Luego de la “pacificación” de marzo y abril –donde cayeron abruptamente la denuncias por delitos contra la propiedad– los hechos violentos por robos y homicidios volvieron a reaparecer en el primer plano. El propio Berni dio a entender cuáles serán sus nuevas prioridades, al realizar su defensa del jubilado Jorge Ríos (71), acusado de homicidio agravado por asesinar a un ladrón de un disparo. “La cuarentena se terminó”, sostuvo.

