Cascallares inauguró el nuevo edificio del centro de salud mental “Casa Tea”

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, inauguró junto al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Claudio Espósito, el nuevo edificio del Centro Municipal de Salud Mental Infanto-Juvenil “Casa Tea”, en la localidad de Ministro Rivadavia, el cual funcionará en principio como centro de internación extrahospitalaria para pacientes positivos y sospechosos de Covid-19. El flamante edificio fue construido por el Municipio de Almirante Brown en el cruce de 25 de Mayo y Rocha, en la citada localidad browniana, y actualmente fue acondicionado con 31 camas para fortalecer el sistema de salud local, ante la pandemia de Coronavirus. “Este es un sueño que hicimos realidad entre todos: después de mucho trabajo este moderno edificio ya está terminado. Es un orgullo para todo Almirante Brown porque nos permitirá potenciar el importante trabajo que realiza diariamente este querida institución”, sostuvo Cascallares durante la recorrida. Casa Tea cumple un rol importantísimo en nuestro distrito en lo referido a la Salud Mental infantil y adolescente. Se creó para dar respuesta a las niñas, niños y adolescentes con espectro autista y con otras dificultades y trastornos en el desarrollo mental. Su prioridad es trabajar en la prevención y en la promoción de la salud conformando grupos de orientación familiar, y trabajando en la orientación y en la evaluación diagnóstica de casos. “Esta institución brinda más de 12 mil prestaciones mensuales en nuestro distrito y para ello posee un equipo integral conformado por psicólogas, especialistas en TCC (Terapia Cognitiva Conductual), psicoanalistas, trabajadores sociales, psicopedagogos y psicólogos sociales, además de fonoudiólogas”, comentó la coordinadora operativa, Betina Christovalo. SE SUMA A LA LUCHA CONTRA EL COVID Si bien el edificio para Casa Tea fue creado para llevar adelante distintos programas, tratamientos y políticas públicas de inclusión y desarrollo para niños, niñas y adolescentes relacionados al Trastorno de Espectro Autista (TEA), además de talleres y capacitaciones, debido al contexto epidémico funcionará preventivamente para albergar a pacientes relacionados al Covid-19. Por su parte, Espósito destacó la decisión política de concretar este nuevo edificio destinado a la inclusión de personas con discapacidad y “toda la labor que hace el Municipio en materia de fomentar derechos y políticas públicas”. El centro cuenta con recepción, baños, consultorios, zoom para distintas actividades y patio y su atención estará encabezada con un amplio equipo de profesionales conformado por psicopedagogos, psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales, entre otros. De la recorrida participaron también el secretario de Salud local, Walter Gómez; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; el Coordinador General de Discapacidad, Mariano Colombo; integrantes del equipo profesional del Municipio y también representantes de la Agencia Nacional de Discapacidad. Antes de inaugurar y visitar las instalaciones del Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil, Cascallares y Espósito, junto a sus respectivos equipos de trabajo, mantuvieron una reunión en el Palacio Municipal donde hablaron sobre la situación de las personas con discapacidad, los Hogares, Residencias y Talleres Protegidos del distrito, en el contexto de Covid-19.

Both comments and pings are currently closed.