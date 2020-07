El Presidente se reúne con Rodríguez Larreta y Kicillof para definir cómo sigue el aislamiento

El presidente Alberto Fernández recibirá hoy en la residencia de Olivos al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para definir cómo continuará el aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus luego del próximo viernes, cuando finaliza la actual fase estricta que rige en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde el 1 de julio. El encuentro del Presidente con Kicillof y Rodríguez Larreta está previsto para las 19, según indicaron a Télam fuentes oficiales. Anoche, en declaraciones a Crónica TV, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero confirmó el encuentro en el que se “terminará de evaluar cuáles son las políticas que se van a llevar adelante” a partir del viernes, cuando finaliza la fase más estrica. Durante toda la jornada de ayer, funcionarios de los Gobiernos porteño y bonaerense mantuvieron reuniones para avanzar en la coordinación de medidas y definir cómo continuará el aislamiento social. Los jefes de Gabinete bonaerense y porteño, Carlos Bianco y Felipe Miguel, respectivamente, tuvieron un encuentro al mediodía en la ciudad de La Plata, tras el acuerdo alcanzado el lunes por Kicillof y Rodríguez Larreta para decidir “coordinadamente” entre ambas administraciones la forma en que continuará en el AMBA la cuarentena. En una entrevista con Télam, Kicillof dijo ayer que las medidas en el AMBA a partir del sábado “no van a ser idénticas” a las de la Ciudad, pero ratificó que “la decisión es coordinarlas porque no es sostenible que de un lado de la General Paz se abra todo y del otro lado nada”. En una reunión que mantuvo más tarde por videoconferencia con los 35 intendentes del distrito comprendidos en el AMBA, Kicillof consideró que fueron un “éxito” las medidas más restrictivas, por lo que espera que eso “se vea reflejado en los próximos días con la reducción en la velocidad del crecimiento de los casos”.

Both comments and pings are currently closed.