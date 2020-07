La agenda cultural virtual llega con un especial por el Día de la Independencia

Comienza la semana con una variada agenda cultural con actividades virtuales para todos los gustos y edades. Y se destaca el jueves 9 de julio con el estreno de un especial en conmemoración del Día la Independencia. En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus el Municipio de Almirante Brown continúa llevando a la población propuestas artísticas y recreativas a través de la red social facebook del Instituto de las Culturas Brown. La agenda se inicia, hoy a las 15hs, con el espacio “El Rato de Zelmira”,con historias para chicos para compartir en familia. A las 18 hs, llega la muestra “Contemporáneo Online”,una exhibición de artes visuales que convoca a diferentes artistas del distrito. Mañana,martes 7, las actividades prosiguen a las 15 con el Taller de Macramé (avanzado), dictado por Teresa Finochi, a las 18:30hs., con una nueva clase de danzaterapia a cargo de la profesora Florencia Pap; y a las 20:30hs, otra clase pero de Circo llevada adelante en el marco de los Talleres de la Escuela Municipal de Artes. El miércoles 8 de julio, vuelve a las 15hs., la agrupación “Los Bachichas” a cargo de Chiky Chayle con actividades rítmicas- musicales para el disfrute de los más chicos. A las 18hs, una vez más se exhibe la muestra “Contemporáneo Online”. Mientras que a las 20:30, en el espacio “Relatos de cuentos” María Anahuarqui Brizuela le pone su voz a las historias. El jueves 9, se renueva, a las 15, “El Rato de Zelmira” y a las 20:30 la compañía “Cabeza de Alfajor” se suma para la recreación de los más pequeños del hogar. Más tarde, a las 21hs., en el marco de la propuesta denominada “Archivo Común”, un programa de debate histórico en formato TV, se estrena un nuevo capítulo con un especial del 9 de julio. El viernes 10, a las 15hs, llega una vez más el Taller de Macramé. A las 18, otra puesta de la muestra “Contemporáneo Online”, y a las 20:30, se ofrecerá un taller de Guitarra. El sábado 11, la iniciativa NINXS CREATIVOS EN CASA, llega a las 15 con el fin de impulsar la creatividad de los pequeños en medio de la cuarentena. Finalmente, la semana se cierra con una jornada de domingo (12 de julio) colmada de música. A las 18:30, llegan las “Nietas de Mario”, la agrupación conformada por Mario Varela – abuelo- en guitarra y voz, y Eliana y Damaris –nietas- en percusión, piano violín y voz, que desde sus inicios han recorrido numerosos escenarios de la región. Mientras que a las 20:30 es el turno de Alejandro Moore con su taller de Bombo Legüero.

