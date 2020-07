Cascallares: “Desarrollamos un nuevo polo sanitario para toda la zona sur de Almirante Brown”

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, indicó que “en un trabajo conjunto entre la Nación, la Provincia y el Municipio local logramos desarrollar un nuevo polo sanitario que posee muchísima potencialidad y que ya brinda nuevos servicios para las vecinas y los vecinos de toda la zona sur de nuestro distrito beneficiando en forma directa a localidades como Longchamps, Glew y Ministro Rivadavia entre otras”. Cascallares destacó en ese marco la construcción del Hospital Modular María Eugenia Alvarez de Longchamps que posee 1100 metros cuadrados de superficie y un total de 75 camas (25 de terapia intensiva y 50 de terapia intermedia) totalmente operativas. Ese nuevo nosocomio (el tercero de nuestro distrito que se suma al Lucio Meléndez y al Arturo Oñativia que también está en obra y muy avanzado) se complementa con la Unidad de Pronta Atención de Longchamps que fue totalmente reequipada y se refuncionalizó para que funcione en forma articulada con el nuevo Hospital Modular. A estas obras ya culminadas se le suma el nuevo Hospital Vecinal Emilio Burgwardt que el Municipio junto a la Nación reacondicionaron incrementando considerablemente su capacidad frente a la pandemia de Covid-19. Allí en una primera etapa se intervinieron en 70 metros cuadrados en el primero y segundo piso instalando cerca de medio centenar de camas de internación y de terapia intensiva. También se completó la renovación de la instalación eléctrica, sanitaria, cloacal, la impermeabilización del edificio y la instalación de gases medicinales. Mariano Cascallares volvió a destacar como se logró potenciar todo el sistema sanitario browniano y en especial el de la zona sur. “Nuestro compromiso es seguir trabajando todos los días sumando respiradores, nuevas camas hospitalarias, equipamiento y servicios en el marco de la emergencia sanitaria”, precisó el jefe comunal.

