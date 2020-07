Se renovó el 50 por ciento de los permisos de circulación en el Área Metropolitana

Según los datos del sistema, el total es de 2.235.083, que corresponden a trabajadores esenciales, y 131.407 permisos especiales que tienen una validez de 24 horas. Un 50 por ciento de los permisos de circulación que había en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) hasta la semana pasada se renovaron previo a la nueva fase de aislamiento con mayores restricciones que se inició hoy, informó esta mañana la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm. “En total, hay un 50 por ciento menos de permisos de circulación en el AMBA con respecto a los que teníamos la semana pasada”, dijo a Télam la funcionaria de Jefatura de Gabinete que tiene a su cargo el sistema de habilitación de autorizaciones. Según los datos del sistema, el total de permisos renovados en el Área Metropolitana son 2.235.083, que corresponden a trabajadores esenciales, y 131.407 permisos especiales que tienen una validez de 24 horas. Del total de los permisos de trabajadores esenciales, 584.295 fueron tramitados en la ciudad de Buenos Aires y 1.650.788 en el Gran Buenos Aires, mientras que los especiales (por fuerza mayor, atención médica o asistencia a una persona) son 40.404 de la Ciudad y 91.003 del conurbano. En cuanto a los permisos gestionados en el resto de la provincia de Buenos Aires, que son 479.639, se dividen en 346.058 actividades esenciales, 10.428 actividades no esenciales y 32.153 especiales por 24 horas. A medianoche pasada perdieron vigencia los permisos de trabajadores esenciales con residencia en el AMBA y comenzaron a regir los nuevos Certificado Únicos Habilitantes de Circulación (CUHC).

