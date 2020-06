El municipio instala 16 mil iluminarias con tecnologia LED en Brown

El Municipio de Almirante Brown puso en marcha la instalación de 16 mil nuevas luminarias con tecnología LED para continuar reemplazando a las históricas luces del distrito. Desde la Comuna se destacó que con estas acciones se mejora considerablemente la iluminación tanto en las calles y avenidas como en los centros comerciales y también en los barrios brownianos. “Comenzamos la instalación de 16 mil nuevas luminarias continuando con la renovación que venimos llevando adelante en los últimos tiempos. Este nuevo sistema nos permite mejorar la visibilidad, ahorrar considerablemente el uso de energía y nos convierte en una ciudad más moderna y segura”, aseguró el intendente Mariano Cascallares. El plan contempla el recambio de luminarias de 250w y 400w de Sodio por tecnología LED y las pruebas realizadas en campo por las autoridades muestran que se ha incrementado por lo menos cuatro veces los niveles lumínicos en calzada, aumentando significativamente la calidad de la iluminación. Con este tipo de políticas públicas se mejora en forma clara la prevención del delito. En paralelo, los estudios demuestran además que el ahorro energético es muy importante con el uso de la tecnología reduciendo el consumo en más de un 50% en la energía requerida por el alumbrado público ya reemplazado. Almirante Brown cuenta con aproximadamente 60 mil luminarias instaladas con diversas tecnologías que van desde el mercurio, sodio, cuarzo, bajo consumo, entre otras.

