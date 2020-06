Cafiero convoca al Gabinete Económico para analizar medidas post pandemia

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, encabezará hoy en la Casa Rosada una nueva reunión del Gabinete Económico, con la mira puesta en el análisis de medidas post pandemia de coronavirus, informaron a Télam fuentes oficiales. También participarán la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; y los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Trabajo, Claudio Moroni, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce; y la titular de la Anses, Fernanda Raverta. Entre los temas a definir están la reorientación del Programa de Asistencia a la Producción (ATP), que hasta ahora asistió a las empresas con el pago de la mitad del sueldo de los trabajadores y, también, el futuro del Ingreso Familiar de Emergencia para los sectores no registrados.

