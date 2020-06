El municipio que conduce Cascallares puso en marcha la línea telefonica 0800 22 COVID

El Municipio de Almirante Brown anunció la puesta en marcha de una línea telefónica municipal especial para información y consultas sobre la pandemia de Coronavirus. El nuevo número ya se encuentra a disposición de las vecinas y los vecinos de todo el distrito. Se trata del 0800 22 COVID (26843) y se le sumó una línea de whats app que es el 11 4050 2222 también para información y consultas en el marco de la actual emergencia sanitaria nacional, provincial y local. La Comuna que conduce Mariano Cascallares recordó que además continúan funcionando la línea 107 del Sistema de Emergencias Médicas Municipal 107 AB y la línea de Atención Ciudadana de la Provincia de Buenos Aires que es el 148. “En articulación con el Gobierno Nacional y con la Provincia de Buenos Aires continuamos trabajando todos los días para cuidar a nuestra gente. Lo hacemos reforzando el sistema sanitario, generando nuevas vías de comunicación y también realizando miles de controles preventivos telefónicos y casa por casa”, indicó Mariano Cascallares.

