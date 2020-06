Con cuatro nuevos fallecimientos, son 819 los muertos por coronavirus en el país

El ministerio de Salud de la Nación informó hoy cuatro nuevas muertes por coronavirus, con lo que ya son 819 las personas fallecidas por esta causa en el país, con una tasa de letalidad del 2,7 por ciento y un total de 30.295 casos. “Desde el último reporte emitido, se registraron cuatro nuevas muertes. Una mujer, de 61 años, residente en la provincia de Buenos Aires; y tres hombres, dos de 59 y 78 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; y uno de 75 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires”, se informó esta mañana La tasa de incidencia es de 66.8 casos cada 100.000 habitantes, con una mediana de edad de 36 años, en tanto la tasa de letalidad es de 2,7 por ciento. El total de personas recuperadas es de 9.564, mientras que el total total de personas con infección en curso es de 19.912. En cuanto a los testos, ayer fueron realizadas 6.046 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 234.370 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 5.165 muestras por millón de habitantes. La tasa de positividad acumulada es del 32 por ciento, mientras que “ayer fue del 27,2 por ciento, 40 por ciento en la ciudad de Buenos Aires y 31 por ciento en la provincia”, dijo Carla Vizzotti, secretaria de Salud de la Nación. La funcionaria llamó a “redoblar los esfuerzos para minimizar la circulación”, lo que espera que “se traduzca en la disminución de la transmisión viral”.

