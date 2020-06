El municipio de Brown declaró duelo por el fallecimiento de Rubens Lartigue

El Municipio de Almirante Brown declaró a través de un decreto duelo durante 24 horas por el fallecimiento del histórico presidente de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, Rubens Oscar Lartigue. Se dispuso asimismo que durante el Día de Duelo las banderas Nacional, Provincial y Municipal permanezcan izadas a media asta en todos los edificios y espacios públicos del distrito. El intendente Mariano Cascallares recordó a Rubens Oscar Lartigue como “un ejemplo de hacedor y de vecino solidario”, y añadió: “con mucho dolor despedimos a un vecino que es una verdadera institución para Almirante Brown. En las últimas horas falleció Rubén Oscar Lartigue, histórico presidente de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown”, indicó el jefe comunal. Mariano Cascallares finalizó sosteniendo que “acompañamos en su dolor a la familia de nuestro querido jefe histórico de Bomberos”. *La fotografía es de archivo).

