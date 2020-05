El municipio suspende la poda para priorizar trabajos de prevención del Covid-19

Ante la emergencia sanitaria declarada ante la pandemia de Voronavirus, el Municipio de Almirante Brown informó que se suspenden por este año las tareas de poda en el distrito. No se otorgarán permisos a particulares y solo se realizarán despejes de seguridad o tareas de urgencia. “Se está destinando la mayor cantidad de personal posible a la prevención del Covid-19. Por ese motivo la Comuna continúa realizando despejes de luminarias y podas de seguridad, pero se postergan las podas en general”, se indicó. El Ejecutivo municipal que conduce el intendente Mariano Cascallares dispuso a través del decreto 473/20 –aprobado por el Concejo Deliberante con la Ordenanza N° 11737/ 20- que “quedan restringidos los permisos de poda mientras dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio”, debido a que el personal municipal y logística están abocados, en diferentes sectores, al control de la pandemia de Coronavirus. En consonancia con otros municipios de la región como Lomas de Zamora, Ezeiza, Lanús y Esteban Echeverría, en Almirante Brown también queda suspendida la poda que habitualmente se lleva adelante del 1° de mayo al 31 de agosto. “Queda suspendida la poda y no se otorgarán permisos particulares hasta el año próximo”, sostuvo el secretario de Gestión Descentralizada de la comuna, Atilio Gari, quien le pidió colaboración a los vecinos y las vecinas. Asimismo, el funcionario agregó que solo se llevarán a cabo tareas de despejes de luminarias para la seguridad de la población, además atención de emergencias, situaciones peligrosas tales como caída de árboles, por ejemplo. En ese marco se solicita a los vecinos que acompañen la nueva normativa de la Comuna colaborando con la higiene urbana del distrito. Cabe señalar que los trámites iniciados por particulares para solicitar los permisos quedarán postergados para la temporada de poda del 2021,cuando se reiniciarían las actividades. Para consultas llamar al 0800 222 7696, el canal de comunicación del Municipio de Almirante Brown.

