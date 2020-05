Habilitan nueva oficina del Correo Argentino para el cobro del IFE y de asignaciones

El Municipio de Almirante Brown informó que se habilitó y se automatizó para el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y de las Asignaciones, entre otros beneficios, la sucursal del Correo Argentino de la calle Bartolomé Mitre N° 2.204 de la localidad de José Mármol. Las oficinas funcionan en el horario de 9 a 17 todos los días hábiles. En el lugar también se habilitó el servicio de despacho y recepción de paquetería. Así lo anunció la presidenta del Correo Argentino, Vanesa Piesciroski, quien recorrió las instalaciones junto al intendente Mariano Cascallares. “La apertura de esta sucursal significará una gran ventaja para los vecinos y las vecinas de José Mármol, Adrogué, San José, Burzaco y Rafael Calzada que ahora disponen de nuevas bocas para realizar estos trámites. También mejoraremos la atención y los tiempos de espera con los servicios automatizados”, indicó Piesciroski. La Sucursal contaba con dos posiciones de caja, con modalidad de operación manual. A partir de la reapertura, pasa a tener tres posiciones de caja con modalidad de operación automatizada. La intención de este nuevo servicio que ya se puso en marcha es evitar el desplazamiento de los vecinos y las vecinas de una localidad a otra. Y descongestionar las oficinas del Correo Argentino en Adrogué. Como dato destacable, vale señalar que con la automatización se está mejorando el Servicio de Admisión y Entrega de Envíos Pagar (Mercado Libre y clientes que transaccionan sobre la plataforma del Correo Argentino) y se incorpora MiCorreo. Ello se traduce no sólo en beneficios para los vecinos, quienes van a poder despachar sus envíos y retirar sus compras cerca de sus domicilios, sino también en beneficios operativos y comerciales de emprendedores locales, pymes, comercios e industrias de la zona quienes también podrán despachar o retirar sus envíos desde la propia sucursal sin tener que desplazarse.

