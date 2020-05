Gobierno de la Ciudad confirmó que se revisará si vuelve atrás con la flexibilización de la cuarentena

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, sostuvo, ante el permiso de salida de los menores que se realizará a partir de este sábado, que si la gente no cumple con las normas sanitarias se retrotraerán las medidas de flexibilización de la cuarentena. “Si las personas no cumplen las normativas o si la curva tiene evolución acelerada se volverán atrás con las medidas”, anunció el funcionario del gobierno porteño. Además, Quirós anunció que la semana que viene seguirán los testeos de coronavirus en otros barrios vulnerables, como en las villas 21-24 y Zavaleta, tras informar que hasta el momento hay “2649 casos confirmados” en la Ciudad de Buenos Aires con 118 fallecidos por el Covid-19, con una la tasa de letalidad global del 4,45 por ciento”. Por otra parte, Quirós indicó: “Tenemos por delante una curva que va a evolucionar en la Ciudad y seguramente en el área Metropolitana también. Esta etapa exitosa de aplanamiento de la curva va a tomar una aceleración y es probable que los casos empiecen aumentar”. Al respecto, aseguró que allí será el cuándo se discutan “medidas de distanciamiento más restrictivas“, y manifestó que el crecimiento de esa curva se estaría esperando hacia la última semana de mayo o primera de junio.

