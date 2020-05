Cascallares: “Duplicamos y más la capacidad de respuesta del sistema de salud”

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, destacó que con todas las acciones y el trabajo que se viene realizando desde hace dos meses y medio en el distrito “logramos duplicar y más la capacidad de respuesta del sistema de salud browniano en el marco de la pandemia de Coronavirus”. El jefe comunal añadió que “es muy importante la cantidad de camas hospitalarias, de respiradores artificiales, de centros de aislamiento para pacientes con Covid-19, de Caps Coronavirus, de sistemas de Triage, de Hospitales Modulares de Emergencia y carpas sanitarias para consultorios médicos descongestionando los hospitales que hemos incorporado. Y lo hicimos siempre articulando con la Nación y la Provincia”, indicó el intendente browniano. Mariano Cascallares realizó estas declaraciones al término de la visita que llevó a cabo junto al presidente Alberto Fernández y al gobernador Axel Kicillof al flamante Hospital María Eugenia Alvarez de Longchamps. En la oportunidad, se lo vio al jefe comunal recorriendo las instalaciones hospitalarias junto a Juan Pablo Biondi (foto), actual secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación, que formó parte parte del equipo del Municipio browniano y ahora es uno de los funcionarios más cercamos al Presidente. Con el Hospital Modular de Emergencia de Longchamps comenzando a funcionar, ahora las autoridades sanitarias locales se focalizan en continuar reforzando todo el sistema hospitalario browniano. Se buscan seguis equipando los numerosos centros de aislamiento, se termina de poner a punto al Hospital Borgward de Longchamps, se ultimas detalles de los hospitales modulares que se instalan en el Lucio Meléndez y en el Caps N° 12 de Don Orione y se monitorea el avance de las obras que se ejecutan a todo ritmo en el Hospital Arturo Oñativia de Rafael Calzada. Mientras tanto, el Municipio ya está llegando a las 55 mil dosis de vacuna antigripal aplicadas casa por casa en las localidades y en los barrios de Almirante Brown y ahora se fijó un nuevo objetivo que es llegar a las 70 mil vacunas aplicadas a la población de riesgo de nuestro distrito.

