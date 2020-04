22 de abril Día de la Tierra: Postales y paradigmas de un planeta en pausa

Por Gustavo Sanabria, Tec.Ambiental /@gfsanabria Cada 22 de abril desde 1970 se celebra el Día de la Tierra, desde entonces los temas a destacar siempre están en relación a la contínua degradación del planeta en nombre del “progreso”, cada año aumenta la desforestación, la emisión de CO2 va en ascenso (uno de los principales gases que propician el cambio climático) crece la perdida de la biodiversidad, y así mismo la depredación de los recursos naturales aumenta y podría continuar. Pero el contexto de este año es distinto ya que el surgimiento de esta pandemia, COVID- 19 que azota tristemente el globo, hizo que sus medidas de prevención como el aislamiento obligatorio hayan puesto en pausa la actividad humana y con ella la depredación y la degradación del ambiente, seguramente no en su totalidad. Este intervalo dejó en evidencia que es lo que sucede cuando el humano con su modelo de consumo desacelera la actividad, dejando postales increíbles para estas épocas. Por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires la contaminación atmosférica descendió a la mitad, gracias a la baja circulación de vehículos, así lo informó la Secretaría de Ambiente de la ciudad de Buenos Aires, esto mismo se replicó como en muchos otros países de Europa. Otras imágenes como Venecia, sin turismo ni cruceros, las aguas se las ve más cristalinas y se han registrado hasta medusas. En otras ciudades del mundo vacías a causa del confinamiento los animales han salido a ocupar sus calles, algunos buscan comida, otros simplemente disfrutan de la baja polución y la poca actividad humana. Pero resulta extraño ver el florecer la naturaleza cuando lo que causa este cambio es el freno de nuestras vidas cotidiana. COVID 19 y la primera ley de la ecología Meses antes de que los titulares de los portales comiencen a hablar de una pandemia de Wuhan la ONU publicó su último informe donde anunciaba que la biodiversidad se está deteriorando en toda la tierra a un ritmo sin precedentes, un millón de especies animales y vegetales se encuentran en peligro de extinción. Como dice la primera ley de la Ecología del biólogo estadounidense Barry Commoner: “Todo está relacionado con todo lo demás” y es que existe cada vez más evidencias de que esta pandemia que lleva más de 175 mil muertes en el mundo, como otros virus tiene estrecha relación con el avance del ser humano por sobre territorios naturales y el tráfico de animales. De ese modo la directora ejecutiva del organismo ambiental de la ONU advirtió que “la actividad humana ha alterado casi el 75% de la superficie terrestre y esto ha hecho que la vida silvestre y la naturaleza tengan un espacio cada vez más pequeño del planeta”. Además, afirmó que “cualquier estrategia a largo plazo frente a las pandemias mundiales” tendrá que “abordar y detener la pérdida de hábitat y biodiversidad, además del comercio ilegal de vida silvestre y los mercados ilegales.” En consonancia la prestigiosa epidemióloga de la Universidad de California Christine Johnson señaló hace unos días “Cuando empecemos a volver a la normalidad tras esta pandemia, tenemos que encontrar maneras seguras y sostenibles de coexistir con la vida silvestre en un mundo compartido”, indicó. Es claro que el COVID19 dejará profundas marcas sociales, económicas y en nuestra forma de vida pero quizás este respiro obligado para nuestro planeta pueda servir de muestra para redefinir la idea de “progreso”. Ya que surgen preguntas como: al final ¿vale la pena sostener un modelo que exprime y destruye al planeta?, ¿vale la pena sostener un modelo que aumenta la brecha entre ricos y pobres?. Estamos oyendo últimamente los líderes de todo el planeta decir: “El mundo no será el mismo después del COVID-19” y realmente esperemos que no, pensando en el Día de la Tierra el desafío será construir una sociedad y economía más solidaria, sustentable a la par de la recuperación de nuestro de ambiente. Gustavo Sanabria, Tec. Univ. Gestión Ambiental @gfsanabria Sanabria.gf@gmail.com

