El municipio de Almirante Brown profundiza los controles y hay 538 detenidos por violar la cuarentena

El Municipio de Almirante Brown informó que se continúan realizando estrictos controles viales en las localidades y en los barrio para verificar el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio en el marco de la pandemia de Coronavirus Covid-19. Los controles son realizados por inspectores municipales en forma articulada con la Gendarmería Nacional y con la Policía Bonaerense. Los retenes se ubican en las grandes avenidas y accesos, pero también en calles internas de los barrios brownianos. Hasta el momento en Almirante Brown ya hay 538 personas detenidas por violar la cuarentena dispuesta por las autoridades nacionales. Y continúa los controles. Mientras tanto, la Comuna browniana sigue profundizando los operativos de desinfección en entidades bancarias, instituciones como centros de jubilados, lugares de atención al público, colectivos y estaciones de trenes. Y se multiplican las acciones para cuidar a los adultos mayores por ejemplo en el ingreso a lops bancos.

