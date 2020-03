Coronavirus: violaron la cuarentena en Jujuy y los encerraron en una jaula

Ante la medida de aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus en el país y el mundo, en la localidad de Palpalá, provincia de Jujuy, se identificaron a individuos incumpliendo la cuarentena y los encerraron en una especie de jaula. El ministro de Seguridad de la provincia norteña, Guillermo Corro, explicó que la decisión de improvisar un lugar de detención fue tomada por el jefe regional sin autorización del Ministerio y que los detenidos permanecieron allí sólo unas horas. Las imágenes no tardaron en trascender y ser cuestionadas vía redes sociales por el método tomado. Según mencionó Corro, la creación de estos “corralitos” se debió “a la falta de espacio en las comisarías para alojar a las personas que violan el aislamiento”. “Esto ya ha sido corregido”, explicó el ministro de Seguridad, quien además manifestó: “Entiendo igual que va a haber sanciones”.

