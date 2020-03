Mensaje del PJ: “El Presidente se puso el país al hombro para gobernar para todos”

El Partido Justicialista (PJ) nacional publicó hoy un mensaje de apoyo al presidente Alberto Fernández por las medidas que viene impulsando el gobierno nacional para mitigar el avance del coronavirus en el país y impacto, y destacó que el jefe de Estado “se puso el país al hombro para gobernar para todos los argentinos”. “El Partido Justicialista está con vos, compañero Alberto Fernández”, publicó el partido en su cuenta oficial de Twitter. El texto de apoyo al jefe de Estado fue acompañado con una imagen en la que se observa al Presidente durante un discurso y, detrás de él, una pantalla de led con la leyenda ‘Gracias’. “Por tu liderazgo, por ponerte el país al hombro y gobernar para todos los argentinos. Por tu criterio de preservar la salud de la gente. Estamos orgullosos de tener a un peronista al frente de los destinos del país”, dice el mensaje del PJ, que preside el diputado nacional José Luis Gioja Semanas atrás, el PJ también había emitido un documento en el que manifestaba: “Desde el Partido Justicialista queremos expresar el total apoyo a todas y cada una de las acciones dispuestas por el Presidente con el convencimiento que ninguna de ellas son producto de la improvisación ni de la imposición de factores ajenos al Gobierno”.

