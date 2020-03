Almirante Brown endurece los estrictos controles a la circulación

El Municipio de Almirante Brown informó que se están endureciendo aún más los controles a la circulación vial luego de que se dispusiera el virtual cierre de los accesos al distrito para evitar el contagio del Coronavirus Covid-19. En forma articulada con la Policía Bonaerense y la Gendarmería Nacional, la Comuna realiza retenes y controles en cada vez más puntos tanto en barrios como en las localidades. En cada control se les requiere a los automovilistas que justifiquen su traslado y el incumplimiento del aislamiento obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional. Además en casos de ser necesario se les toma la temperatura y se les brindan consejos y recomendaciones. Mientras tanto, el Municipio está potenciando los operativos de fumigación para prevenir el dengue y de desinfección contra el Coronavirus. Hoy lunes se está realizando un gran operativo de desinfección en Claypole y en Don Orione y se extienden estas acciones a cajeros automáticos, centros de jubilados, centros de atención primaria de la salud, estaciones de trenes, colectivos e instituciones en general. El Municipio browniano recordó que se encuentran habilitados el 107 y el 148 y sumó los teléfonos 0800 22 COVID (26843) y el 0800 22 BROWN (27696) además del 147 y el 4238.2595 del Centro de Operaciones Municipal (COM) de Almirante Brown.

