Vizzotti dijo que “las vacunas somos nosotros” y recomendó cumplir el aislamiento

La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, aseguró hoy que para enfrentar la pandemia de coronavirus “las vacunas somos nosotros” cumpliendo el aislamiento social, y recomendó a la población “que cada vez sean menos los que circulan en la calle por lo menos hasta el 31 de marzo”.

Both comments and pings are currently closed.