Una mujer de 67 años se convirtió en la cuarta muerte por coronavirus en la Argentina

Una mujer de 67 años, con diagnóstico positivo por coronavirus, murió esta mañana por una falla multiorgánica mientras estaba internada en una clínica privada del partido bonaerense de Luján, informaron fuentes médicas de esa institutción. Según el parte médico que lleva la firma de la Dirección Médica de la Clínica Güemes, la mujer falleció a las 6.30 tras estar internada en esa institución desde el 18 de marzo.

