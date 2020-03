El intendente de Monte Hermoso repudió a quienes decidieron “vacacionar” por la cuarentena

El intendente de Monte Hermoso lanzó fuertes declaraciones a raíz de la oleada de turistas que decidieron aprovechar el pedido de cuarentena para vacacionar. La llegada de visitantes a la ciudad balnearia provocó el repudio del alcalde Enrique Dichiara quien apuntó contra la “irresponsabilidad” de la gente y advirtió que su distrito mantendría una estricta política de no abrir comercios. En un marco de plena suspensión de actividades escolares y laborales debido al aislamiento preventivo por la llegada del coronavirus, un centenar de autos colmó la entrada a Monte Hermoso con intención de “vacacionar” en un momento de tensión a nivel nacional. “La gente tiene que entender que no tiene que ir a Mar del Plata, ni a Monte Hermoso, ni a las Cataratas del Iguazú, ni al Glaciar Perito Moreno: tiene que quedarse en sus casas”, dijo Dichiara, en diálogo con Radio 10. “Hay una irresponsabilidad muy grande de la gente y poco entendimiento del mensaje tanto de la Organización Mundial de la Salud y de Alberto Fernández. Mucha gente de Monte Hermoso nos pidió que no permitamos el ingreso a la ciudad, pero iríamos en contra de la Constitución Nacional”, dijo y advirtió: “Monte Hermoso va a estar cerrado en más del setenta por ciento de los comercios; y a los que estén abiertos, estamos estudiando la posibilidad de multarlos. No estamos en vacaciones, es tiempo de cuidarnos”. La situación cobró visibilidad durante la jornada de ayer, cuando se divulgaron imágenes de la extensa fila de autos a la espera para ingresar a Monte Hermoso. El hecho tomó relevancia al darse apenas un día después de que el propio presidente Alberto Fernández realizara un llamado explícito de permanencia en los hogares para prevenir la propagación del coronavirus.

Both comments and pings are currently closed.