Alberto Fernández prometió revisar el endeudamiento de Macri, solo subir las retenciones de solo 1 cultivo de 25

El presidente Alberto Fernández prometió revisar el endeudamiento de Macri, solo subir las retenciones de solo 1 cultivo de 25 y crear un Consejo Económico y Social. Enviará una ley de aborto propia, otra de hidrocarburos, de reforma la Justicia federal y 3 normas por la soberanía de Malvinas. Desclasificará documentos de la AMIA, impulsará un Presupuesto “ético” para 2021 y abogó por un sistema previsional sustentable. El presidente Alberto Fernández abrió el 138° período de sesiones ordinarias del Congreso con un discurso repleto de anuncios, realizó un repaso de la herencia “M” y dio definiciones sobre los que serán sus cuatros años de gestión. “Argentina”, “desarrollo” y “deuda”, entre las palabras más usadas. una hora y 19 minutos, el mandatario prometió revisar el endeudamiento de Mauricio Macri, desarrollar los hidrocarburos y la minería, rebajar las retenciones de la mayoría de los cultivos -solo subiría la soja- y crear un Consejo Económico y Social para el desarrollo argentino. Duranteel mandatario prometió revisar el endeudamiento dedesarrollar los hidrocarburos y la minería, rebajar las retenciones de la mayoría de los cultivos -solo subiría la soja- y crear un Consejo Económico y Social para el desarrollo argentino. Alberto Fernández también desclasificará documentos de la AMIA, propondrá cambios a la ley de Educación Superior, ascenderá post mortem a los 44 submarinistas del ARA San Juan, impulsará un Presupuesto “ético” para 2021, creará un cuerpo de administradores gubernamentales, reactivará los juicios por violaciones a los derechos humanos, reformará Comodoro Py y garantizará un sistema previsional “sustentable”, con los recortes a las jubilaciones de privilegios de jueces, fiscales y diplomáticos. Fernández anunció el envío al Congreso de una batería de proyectos de ley: Creación del Consejo Económico y Social.

Desarrollo de los hidrocarburos y sector minero.

Cambios a la ley de la economía del conocimiento.

Interrupción voluntaria del embarazo (aborto).

Reforma de la Justicia federal.

Iniciativas sobre la defensa de la soberanía y las Islas Malvinas.

Nueva ley de educación superior.

Agencia Federal de Evaluación de Impacto de las Políticas Publicas. La pesada herencia “M” “En democracia la mentira es la mayor perversión en la que puede caer la política”, dijo al inicio de su discurso, cuando se ocupó repasar el estado en el que recibió al país. “Hemos encontrado una situación extremadamente delicada”, alertó, y detalló que la Argentina debe afrontar este año vencimientos de deuda por u$s44.000 millones y otros u$s14.000 en concepto de intereses. También mencionó que recibió de Macri un alza de la desocupación, una la inflación del 2019 récord (53,8%) y unos 240.000 empleos menos, que fueron destruidos durante el gobierno de Cambiemos. “La capacidad ociosa de la industria es de 40%”, agregó , y recalcó que el país “está sumido hace dos años en recesión”. Además, aseguró que el 60% de las obras públicas “están paralizadas” y que los incrementos tarifarios fueron excesivos. “Los aumentos (de tarifas) llevaron a situaciones críticas a los argentinos y las industrias”, advirtió, y recordó que el gas se incrementó 2000% y la luz cerca del 3.000%.

