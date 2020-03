Kicillof abre las sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense

El gobernador Axel Kicillof encabezará esta tarde el acto de apertura del 148° período de sesiones ordinarias de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. El mandatario ofrecerá el tradicional discurso ante la Asamblea Legislativa a partir de las 16.15 en el recinto de la Cámara de Diputados provincial, en La Plata. Una fuente del gobierno provincial explicó a Télam que en base a informes de gestión que realizaron los ministros de cada una de las áreas y que compiló el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, el gobernador escribió su discurso el fin de semana. Su mujer, Soledad Querehilac -doctora en Letras-, es quien ayudó al mandatario en el pulido final del mensaje que dará hoy, añadió la misma fuente. Así, Kicillof tiene previsto trazar un diagnóstico de la provincia que encontró al asumir la gestión y a la que considera “abandonada por la desidia”. Se prevé que vuelva a hacer referencia al concepto de “tierra arrasada” y que mencione que el perfil de la deuda bonaerense “es insostenible” dado que en los próximos cuatro años hay vencimientos de US$ 9.000 millones. A partir de allí hará eje, según detallaron desde el Ejecutivo, “en las nuevas decisiones que se tomaron en los primeros 70 días de gobierno, sin descanso”. Los voceros remarcaron que el gobernador a la vez hablará acerca de “qué va a hacer su administración por los bonaerenses” durante los próximos años. De acuerdo con lo que establece la Constitución de la provincia de Buenos Aires, las cámaras de Diputados y Senadores abrirán sus sesiones ordinarias el primer día hábil de marzo y las cerrarán el 30 de noviembre.

