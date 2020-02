Un mural en Quilmes para recordar a Lauty

El Municipio de Quilmes informa que en conmemoración a su cumpleaños, se realizó un mural de Lautaro Leguizamón Ramírez, el niño que en 2015 muriera ahogado en la tosquera Scarpato. La obra está frente a la Escuela Primaria Nº 81, donde él era alumno. En esta que fue la primera participación de la Dirección de Arte Público y Muralismo de este año, con un contenido artístico y social que acontece en el espacio público. En este caso, fue hecha, junto a familiares y amigos de Lautaro Leguizamón Ramírez y está ubicada en Juan B. Justo y Entre Ríos, en Quilmes Oeste “Esto surge como una forma de mantenerlo vivo y que no se pierda lo que es Lauty, para que cada uno que pase se acuerde de él, en esta que fue su escuela”, sostuvo Nayla Ramírez, mamá de Lautaro. Por su parte, Leandro Cepeda, director de Arte Público y Muralismo, remarcó que “el mural surge con una vinculación con la Secretaría de Derechos Humanos del Municipio, charlando con Hugo Colaone, su secretario, quien nos cuenta de la lucha de Nayla y de lo que había sucedido con Lauty y con otros chicos en la tosquera. Nos pusimos en contacto con ella para que nos cuente más de su vida y en base a ello trabajar para intentar reflejarlo con la mayor responsabilidad desde el arte y con un trabajo que ayude a recordarlo día a día”. Aníbal López vecino de la zona comentó que: “el mural es espectacular, volví de las vacaciones y me sorprendió, me gustó mucho. Nunca imaginé que podía ser una cosa tan linda. Los vecinos estamos contentos con esta obra, además embellece al barrio” El mural estuvo a cargo de los artistas Leandro Cepeda, Cecilia Grasso, Gabriel Quipildor, Leonardo Monzón y la colaboración de Yael Gómez Moreno.

