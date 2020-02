Los centros de salud comenzaron a vacunar casa por casa

Con el objetivo de completar el esquema de vacunación nacional, el Municipio de Almirante Brown comenzó a realizar operativos diarios para vacunar a toda la población. Particularmente se está haciendo foco en la aplicación de la dosis “0” contra el sarampión, para niños de 6 meses a un año. Durante este mes de febrero, así como también en marzo, cada uno de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), saldrá a vacunar casa por casa– en el marco de una campaña de refuerzo- por los diversos barrios del distrito. De todas formas los vecinos también podrán vacunarse en las instalaciones de dichos centros sanitarios. Si bien los operativos de prevención barriales continuarán durante todo el año, la Secretaría de Salud del Municipio promueve el fortalecimiento de las acciones- haciendo foco en la lucha contra el sarampión- para garantizar la cobertura de vacunación de los vecinos del distrito, y prevenir y combatir enfermedades. Los CAPS en los barrios atienden de 8 a 18 hs. *Ministro Rivadavia: 25 de Mayo 594 y Rocha, Ministro Rivadavia. *Mi Horizonte: Begonia 546 (e/Glicina y Verbena), Claypole. *Barrio Lindo: Portugal (e/Yatay y Robles), Malvinas Argentinas. *San José: San Luis 166 y Frías, José Mármol. *Rayo de Sol: Río Paraná 3058 (e/Rosario y Álvarez de Santa Clara), Longchamps. *Los Álamos: Julián Aguirre 3110 y Álvarez de Santa Clara, Glew. *13 de Julio: Anémona 6445 (e/Clavel y Camelia), San Francisco Solano. *El Encuentro: Ituzaingó (e/Serrano y Policastro), Malvinas Argentinas. *Floreal Ferrara: Asamblea 1668 (e/Maure y Melián, Barrio San Pablo), Burzaco. *28 de Diciembre: El Gorrión (e/Jorge y el Arroyo), Rafael Calzada. *La Gloria: La Calandria e/Bynnon y Mitre, San José. *Don Orione: Río Carcarañá (ex11) y Eva Perón, Don Orione *Burzaco: Alsina esq. Martín Fierro, Barrio El Gaucho, Burzaco. *Glew I: José Bonifacio y Benjamín Franklin, Glew. *Glew II: W.deNavazio y A. Di Carlo, Glew. *Rafael Calzada: San Martín y San Carlos, Rafael Calzada. *San Agustín: Pte. Perón (ex Gorriti) esq. Charcas Norte Barrio San Agustín, San Francisco Solano. *Centro Municipal de Diagnóstico y Prevención: Pte. Perón (ex Gorriti) 888, Burzaco. *Presidente Perón: Marconi 750 e/Alsina y José Hernández, Claypole. *Loma Verde: Portugal 1802 y Álvaro Pinto, Malvinas Argentinas. *Glew Sur: Zufriategui 3550, Glew. * 2 de Abril: Santa Ana 2487, esq. Murature, Rafael Calzada. * Sakura: Molina Massey 321, Longchamps. * La Esther: Lavarden 131 e/ Paraná y P. Rosario, San Francisco de Asís. * Los Pinos: Juan Carlos Cobián 215, Ministro Rivadavia. *CAPS Barrio Vitum: Tornquist esq. Castillo, Longchamps. Para más información comunicarse con el centro de atención a la comunidad de la Secretaria de Salud Municipal, al tel. 5034-6297 de lunes a viernes de 8 a 17.30.

Both comments and pings are currently closed.