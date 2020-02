Alberto Fernández se reúne con Emmanuel Macron en París

El presidente Alberto Fernández se reunirá este miércoles con su par de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo, y disertará en una conferencia del Instituto de Estudios Políticos de París, en el marco de su gira para sumar apoyos de los principales líderes europeos de cara a la renegociación de la deuda con el FMI. Así lo confirmaron fuentes de la Casa Rosada e indicaron que el jefe de Estado participará “por la tarde” de una Conferencia Magistral con estudiantes del Instituto de Estudios Políticos de París “Sciences Po”. El Presidente arribará a la sede de la Presidencia de la República francesa, conocida como Palacio del Elíseo, a las 13:20 hora local (9:20 de Argentina) junto a la primera dama, Fabiola Yáñez, y su comitiva. Tras tomarse la fotografía oficial y realizar el saludo protocolar con Macron y la primera dama de Francia, Brigitte Macron, Alberto Fernández mantendrá una “reunión de trabajo junto al Presidente de la República Francesa y sus comitivas”. A las 14:30 (10:30 de Argentina) se realizará en el Salón comedor un almuerzo de trabajo ofrecido por el presidente Macron en honor de la visita de Alberto Fernández y su comitiva. Luego, ambos mandatarios realizarán una declaración conjunta ante la prensa en los jardines del Palacio del Elíseo. Tras el encuentro con Macron, el jefe de Estado arribará a las 17:05 (13:05 de Argentina) al Instituto de Estudios Políticos de París, donde participará de una Conferencia Magistral con estudiantes del Instituto. En el salón Boutmy, con capacidad para 550 personas, el Presidente disertará a las 17:45 (13:45) bajo el título “¿Qué futuro para las relaciones entre América Latina y Europa? La perspectiva argentina”. Previo a su exposición, Alberto Fernández mantendrá un encuentro en el despacho del rector con el presidente del Instituto, Frédéric Mion, y firmará el Libro de Oro. En tanto, el próximo jueves el jefe de Estado se reunirá durante la mañana parisina con organismos de derechos humanos, encuentro al que se sumará la ministra de Justicia, Marcela Losardo.

