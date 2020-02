Campaña de donación de sangre este jueves en el centro de operaciones municipal

Organizada por el Municipio de Almirante Brown, la Cruz roja Argentina a través de su filial local, la red de donantes Conectados y el banco de sangre del Hospital Garrahan se realizará este jueves 6 de febrero una nueva campaña de donación de sangre. Será a beneficio de los pequeños pacientes del Hospital Nacional de Pediatría y tendrá lugar, en el horario de 10 a 15 en el Centro de Operaciones Municipal, sito en avenida Monteverde (Ruta provincial 4) y Olavarría, a 200 metros de la rotonda Los Pinos en dicha localidad. Quienes quieran sumarse a pueden reservar turno contactando con la casilla de correo electrónico sangredonamos@ gmail.com o bien llamando al 15-4533-2662. Se recuerda que para ser donante hay que tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilogramos, haber pasado más de 6 meses para los mujeres y 4 para los hombres desde la última donación; haber transcurrido un año en caso de haberse hecho un tatuaje o piercing, o haber recibido una transfusión sanguínea. No hace falta realizar ayuno previo a la donación.

Both comments and pings are currently closed.