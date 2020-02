El municipio sale a controlar los precios cuidados

Integrantes del equipo del Gobierno Municipal de Almirante Brown llevan adelante operativos de control del programa Precios Cuidados en los hipermercados del distrito para garantizar su cumplimiento, que no haya anormalidades en su funcionamiento, y cuidar el bolsillo de los vecinos, tal cual es la premisa del intendente Mariano Cascallares. Para ello utilizan la aplicación para celulares puesta a disposición por el gobierno nacional mediante la cual cualquier persona puede acceder al listado de artículos y de lugares donde comprar, controlar el stock y el cumplimiento de los precios. Tras el operativo de inspección del supermercado Carrefour de Adrogué junto a personal de su área, el Secretario de Producción y Empleo municipal, Federico Sassone, expresó que se está cumpliendo el compromiso acordado con el gobierno, y se están exhibiendo los productos al precio acordado. También señaló que los vecinos se muestran contentos con que haya permanentemente tareas de fiscalización por parte del municipio y que mayormente buscan llevar los productos adheridos al programa. El nuevo programa de Precios Cuidados cuenta con 311 productos de fuerte consumo en los hogares, entre ellos alimentos y artículos de limpieza. El listado abarca fideos, arroz, galletitas, pañales, dentífricos, protectores solares, desodorantes, repelentes, toallas femeninas, jabón y suavizantes para ropa, yerba mate, yogures, postres y gaseosas, entre otros productos. También incluye algunos cortes de carne y pollo, frutas y verduras.

