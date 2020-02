Amaya: “A Kicillof le dejaron tierra arrasada”

El referente de la Misión Peronista de Almirante Brown, Daniel Amaya comento la cuestión sobre el pago de deuda de la provincia de Buenos Aires y la gestión de Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Con el tema del pago a los acreedores del bono BP21, recordemos que Maria Eugenia Vidal dejo vacía la provincia de recursos de todo tipo, es una situación difícil la que tiene Axel”. comentó el dirigente peronista. “2/3 de los vencimientos de este año corresponden a la gestión anterior , Vidal en sus 4 años contrajo el doble de deuda que en los 8 anteriores”. “Sin embargo comenzó la gestión demostrando para quien gobierna, y es para la gente, claro esta el ejemplo del plan “Escuelas a las Obras” donde los principal beneficiados son los estudiantes de las escuelas públicos” finalizó Daniel Amaya.

