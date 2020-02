Lanús: la tarjeta alimentaría tendrá 20.000 destinatarios en el distrito

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, recibió a Edgardo Depetri, a concejalas, concejales y dirigentes de Lanús para avanzar en la implementación de la tarjeta alimentaria que llegará a Lanús el lunes próximo. Durante la reunión, Arroyo destacó el éxito de esta política nutricional en otros distritos e insistió en alentar la participación de los comercios. “Con la llegada de la tarjeta alimentaria la ciudad de Lanús tendrá una inyección dinámica de consumo de 54.464.000 de pesos mensuales”, señaló Depetri. A partir del lunes, en Lanús, habrá 10.276 titulares de tarjetas con una cantidad de destinatarios que alcanzará a 19.797 ciudadanos. De la reunión participaron: Natalia Gradaschi Marcela Barberio Leandro Decuzzi Mariano García Mayra Daporta Diego Martirian Héctor Montero Jessica Flores Laura Rodríguez Marcela Fernández Sebastián Beroldo Gabriel Sandoval Nicolás Russo José Luis Pallares Verónica Dell’Anna Víctor de Genaro Julián Álvarez

Both comments and pings are currently closed.