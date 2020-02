Conmoción en Mendoza por un nuevo caso de violación en manada

Una joven de 21 años denunció que fue abusada sexualmente de manera grupal. El hecho ocurrió en la vivienda de uno de los acusados, quien había organizado una fiesta, ante la ausencia de sus padres. Tras la denuncia cuatro personas quedaron detenidas. Todos fueron puestos en la mañana del jueves pasado a disposición de la Justicia luego de las órdenes de allanamiento que se libraron en su contra, tras la denuncia de la joven en la oficina fiscal de la Comisaría 11 de esa comuna. En los procedimientos se les secuestraron los teléfonos celulares, que podrían comprometerlos, según indicaron fuentes de la pesquisa. En tanto, investigan si la mujer fue drogada para poder agredirla sexualmente. La causa está en manos de Darío Nora, de la Unidad Especial de Delitos contra la Integridad Sexual, y se esperan los resultados de diversas medidas de prueba para avanzar en el proceso contra los imputados. Según consta en la exposición que realizó la mujer ante las autoridades, la sometieron sexualmente en una de las habitaciones de la casa pese a que ella intentaba resistirse, a la fuerza. De hecho, fuentes del caso, están detrás de un quinto chico que habría presenciado el ataque, pero que habría sido expulsado de la casa cuando se despertó y vio lo que ocurría.

