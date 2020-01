El municipio sumó ferias de economía social y controles de talla y peso a niños en la entrega de la tarjeta Alimentar

El Municipio de Almirante Brown amplió el operativo que viene desarrollando en las últimas dos semanas en el marco de la entrega de más de 25 mil tarjetas Alimentar que lleva adelante el Banco Nación. Además de la hidratación de los vecinos que esperan para recibir el plástico, juegos y contención para los niños, el asesoramiento y la información que brinda el equipo de nutricionistas y los controles y la asistencia sanitaria, el Municipio sumó la Feria de Economía Social en el Club Calzada donde se desarrolla la actividad. Al operativo de servicios, además, se le sumó la Fundación Argentina de Ergonomía (Fadergo) que está realizando controles de talla y peso a los hijos de los beneficiarios del programa Argentina contra el Hambre, a los que se realizará un seguimiento para constatar su evolución con las nuevas posibilidades alimentarias a partir de la tarjeta “Alimentar”. En cuanto a la feria de la economía social, la iniciativa articulada entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y DD. HH del Municipio, ofrece a los vecinos la posibilidad de adquirir productos de primera necesidad a precios populares, y se acepta el cobro con la Tarjeta Alimentaria, pues los puesteros tienen un posnet para tal fin. Entre los productos que pueden adquirirse se encuentran pescados, lácteos, panificados, frutas y verduras. El Municipio participa de los operativos de entrega de la tarjeta alimentaria con puestos de Defensa Civil, Salud pública, el Sistema Municipal de Emergencias Médicas 107 AB, Desarrollo Social y otras dependencias. También promotoras de Salud, registran y realizan un seguimiento del estado de salud y desarrollo nutricional de los menores.

Both comments and pings are currently closed.