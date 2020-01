Prohíben una yerba por tener “bacterias que causan envenenamiento”

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización de una yerba mate por haber detectado en el producto, entre otras cosas, bacterias que causan envenenamiento. A través de la disposición 481/2020, publicada este viernes en el Boletín Oficial, la ANMAT prohibió la venta del producto “Hierbas Serranas con Yerba Mate, marca Hierbital, Mezcla de Poleo, Yerba mate, peperina, menta y cedrón” por no cumplir “la normativa alimentaria vigente”. La ANMAT explicó que “se realizó el análisis microbiológico y fisicoquímico e informó que se detectó la presencia de Salmonella Spp y valores de recuento de Escherichia Coli y esporas de Bacillus Cereus (bacteria que causa envenenamiento por consumo)”. En consecuencia, ese producto fue declarado ilegal y ya fue retirado del mercado, según se informa en el texto oficial. Por esos motivos, la ANMAT dispuso: “Prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional del producto rotulado como Hierbas Serranas con Yerba Mate, marca Hierbital, Mezcla de Poleo, Yerba mate, peperina, menta y cedrón, Cont. neto 500 g, elaborada y fraccionada por Avaro Hnos. SRL Av. Presidente Perón N° 2936 Villa María, Córdoba”. (NA)

