Berni con intendentes de Cambiemos: “La seguridad no tiene ideología”

El titular de la cartera de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni visitó Vicente López donde lanzó el primer plan de profesionalización de la Policía bonaerense y tuvo una cumbre con intendentes de Cambiemos, con Jorge Macri como anfitrión. “La seguridad no tiene ideologías”, les dijo. “Vamos a trabajar con todos los intendentes sin importar el color político”, aseguró el Ministro durante el encuentro. “La seguridad no tiene ideologías”, les dijo. Vale destacar que Berni ya mantuvo un encuentro con intendentes, pero del Frente de Todos. En ese sentido, con los jefes comunales de la oposición aseguró que “se amplía la participación de los intendentes en la toma de decisiones sobre la seguridad en cada uno de sus distritos”. Del encuentro participaron el intendente local, Jorge Macri, y los jefes comunales de La Plata, Julio Garro; Dolores, Camilo Etchevarren; Olavarría, Ezequiel Galli; Campana, Sebastián Abela; Junín, Pablo Petrecca; Lanús, Héctor Grindetti, y San Isidro, Gustavo Posse.

