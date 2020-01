Alumnos de las escuelas de verano visitan el natatorio y el polideportiva municipal

El intendente de Almirante Brown visitó el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia donde miles de niños y niñas participan de la Colonia Municipal de Verano. Lo hizo acompañado del secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; y del titular del Instituto municipal del Deporte, Jonathan Frisa. En la oportunidad, las autoridades supervisaron el desarrollo de la iniciativa en el natatorio y en el campo de deportes, que se colmaron de niños y niñas provenientes de escuelas de verano del distrito. Cabe destacar que más allá de las actividades propias este programa provincial dentro de sus establecimientos educativos, los alumnos tienen la oportunidad, con traslado incluido, de visitar por el transcurso de una semana el Polideportivo e ir a la pileta. Distendido, mate de por medio, Cascallares dialogó con los participantes, festejó sus enérgicas entradas al agua y se contagió de la alegría que irradiaban sus caritas fascinadas. Por día, el Polideportivo recibe alrededor de 760 niños y niños de 20 escuelas de verano. Las colonias también están destinadas a chicos de instituciones de bien público, clubes de barrio, y comedores sociales. Al predio del Sindicato Municipal, por su parte, asisten integrantes del Centro de Recreación y Deporte Adaptado e hijos de empleados municipales; en tanto adultos mayores de los centros de jubilados del distrito desarrollan actividades recreativas en el predio María Reyna de Glew. “Estamos trabajando para que haya más inclusión, más actividades y más oportunidades para nuestros vecinos y vecinas que se quedan en Almirante Brown durante las actuales vacaciones”, indicó el jefe comunal.Todos los colonos realizan prácticas deportivas y actividades culturales coordinadas por profesores de Educación Física y asistentes, con supervisión médica periódica y de guardavidas. Además del traslado, el municipio les brinda desayuno, almuerzo, merienda e indumentaria deportiva (remeras, mallas y toallones). La propuesta permanecerá abierta hasta el 28 de febrero.

Both comments and pings are currently closed.