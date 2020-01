El uso sustentable de la biodiversidad, presente en la Semana de la Educación Ambiental

La importancia de conservar los bosques nativos y hacer un uso sustentable de la biodiversidad como herramienta para mejorar la calidad de vida de las comunidades originarias, fue el eje de un taller de concientización organizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con motivo de la Semana de la Educación Ambiental. Alejandra Moreyra, secretaria de Política Ambiental en Recursos Naturales, dijo en relación al taller que “el objetivo fue comunicarle a la ciudadanía el trabajo realizado en materia de aplicación de la ley de bosques, en conexión con las comunidades que habitan y hacen uso de estos ecosistemas, de los que producen los insumos necesarios para su arraigo y una vida rural con trabajo y dignidad”. En la apertura de la jornada la directora nacional de Educación Ambiental y Participación Ciudadana, Diana de Echandía, afirmó que “este Ministerio está abocado a trabajar en la educación ambiental, una herramienta política y pedagógica que nos permite acceder a los territorios”, a la que calificó de “transversal”. “Está más allá de lo partidario y lo social, ya que atraviesa a todos los partidos políticos y clases sociales”, concluyó. A su turno, el director nacional de Biodiversidad, Guillermo Priotto, sostuvo: “Todos somos parte del ambiente. Es una conciencia de época, nadie duda que somos parte de un sistema de interrelaciones con la naturaleza, con todos sus componentes”. Además, remarcó que “lo ambiental le agrega a las demandas sociales la consideración hacia las generaciones futuras” y consideró que “la interpelación que hace la juventud es urgente”. En el taller se abordaron los beneficios ambientales del bosque nativo y se presentaron las comunidades y los productos de cada una de las provincias que forman parte del proyecto Uso Sustentable de la Biodiversidad (USUBI). Asimismo, se expusieron los productos forestales no madereros y las prácticas de uso sostenible y mejora de la calidad de vida de las comunidades que habitan el bosque. En particular, aquellos modelos de producción de uso sostenible, el mejoramiento de las capacidades técnicas y productivas, las acciones de capacitación y asistencia en técnicas y normativa para la comercialización, la mejora de la organización comunitaria para la producción y la comercialización, el arraigo (agua, soberanía alimentaria, salud, educación, ingresos) para conservar el territorio, el marco de gobernanza y desarrollo de capacidades a nivel nacional y provincial. La actividad contó con las exposiciones de los integrantes del proyecto USUBI, Juan Pablo Moro y Luis Alberto Dovalo, y del especialista en conservación y uso sostenible en flora y fauna, Ricardo Banchs, todos referentes de la Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales.

Durante la jornada se realizó, además, una encuesta para identificar el conocimiento sobre la temática. También se exhibieron productos del proyecto USUBI, como mieles y vinagres de frutos nativos. USUBI es una iniciativa que tiende a incorporar el uso sostenible de la biodiversidad en las prácticas de producción de pequeños productores para proteger la biodiversidad en los bosques de alto valor de conservación en las ecorregiones bosque atlántico, yungas y Chaco. Promueve también el desarrollo de mercados y mecanismos financieros para la sostenibilidad del uso de productos forestales no madereros (PFNM) y el fortalecimiento del marco de gobernanza nacional y provincial para el manejo sustentable de esos productos. La misma busca crear conocimiento para el uso sustentable de la biodiversidad, la aplicación de técnicas de manejo amigables con el bosque y el agregado de valor de los productos únicos que provee el bosque como sistema, que dan sostén al desarrollo social, cultural y económico de las familias que viven íntimamente ligadas al bosque. En ese sentido, el proyecto realiza actividades de investigación, capacitación y desarrollo en sitios piloto en las tres ecorregiones junto a comunidades originarias y pequeños productores. Las actividades por la celebración de la Semana de la Educación Ambiental continuarán mañana de 16 a 18 h, con un panel dedicado a la gestión de residuos, al abordaje de los basurales a cielo abierto y a la inclusión social.

