El municipio entregó equipamiento para escuelas abiertas de verano

El intendente Mariano Cascallares encabezó en la EP Nº 25 de Rafael Calzada la entrega de piletas y equipamiento a jardines de infantes y escuelas primarias que participarán del programa Escuelas Abiertas de Verano que se llevará a cabo en Almirante Brown durante todo enero. La iniciativa beneficiará este año a 7700 alumnos de entre 3 y 18 años de unas 85 instituciones públicas del distrito, los cuales podrán disfrutar de actividades recreativas y artísticas a cargo de docentes de educación física y artes plásticas, además de contar con un refuerzo alimentario. “Estamos cerrando un año difícil, de mucho trabajo con las escuelas, y qué mejor que hacerlo con esta propuesta superadora que brinda asistencia, contención y recreación a muchos chicos, a poyando a las familias del distrito”, expresó Cascallares”; y destacó la suma de 20 establecimientos educativos nuevos respecto al año pasado. Acompañaron al jefe comunal, el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; y la jefa de Educación distrital, María Inés Ferrero. Participarán de la propuesta 13 jardines, 3 Centros de Educación Complementaria, la Escuela de Educación Estética Nº1 de Almirante Brown, y escuelas primarias. Por su parte adolescentes de 13 a 18 años inscriptos en el CEF Nº 56, realizarán sus actividades en el Polideportivo Municipal de 15 a 18 hs. Si bien el Municipio realizó la entrega de piletas plásticas para que los chicos puedan tener una experiencia acuática durante el desarrollo del programa (con la supervisión obligada de un guardavida) la iniciativa complementará esta actividad con dos visitas de los alumnos (con traslado incluido) al Natatorio Municipal Cubierto y Climatizado de Ministro Rivadavia. Recibieron las piletas plásticas de manos de las autoridades presentes en esta oportunidad, miembros de la comunidad educativa de los jardines de infantes Nº 903, Nº 944, Nº 952, y Nº 960; las EP Nº 2, Nº 3, Nº 6, Nº 11, Nº 16, Nº 41, Nº54, Nº 23, Nº 25, Nº 31, Nº37, Nº 39, Nº69, Nº 70, Nº73, y Nº 14;y la Escuela de Educación Estética Nº1 de Almirante Brown.

