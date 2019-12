Femicidio en Pilar: ex candidata por Frente de Todos fue asesinada por su esposo

La ex candidata a concejal del Frente de Todos en Pilar Laura Sirera fue asesinada de un disparo en la nuca por su marido, el ex consejero escolar Matías Bernal. El femicida se intentó suicidar cortándose el cuello pero fracasó en el intento y está internado. Un dirigente político del partido bonaerense de Pilar mató de un disparo a su esposa y luego intentó quitarse la vida cortándose el cuello. Tras el hecho, el femicida fue internado en terapia intensiva en grave estado en el hospital pilarense Sanguinetti. La víctima es Laura Sirera, abogada de 34 años y ex candidata a concejal por el Frente de Todos. El femicida es Matías Bernal de 37, quien le habría efectuado al menos un disparo en la cabeza en la casa que ambos habitaban, en el barrio La Terraza, a la altura del kilómetro 52 de la Ruta 8 en Pilar. Bernal habría asesinado a su esposa y luego se habría intentado suicidar, provocándose un corte en el cuello. La policía lo habría hallado en su auto con esas heridas y estaba siendo operado a estas horas en un nosocomio de ese partido de la zona norte del Conurbano. El cuerpo de Sirera fue hallado por un familiar cerca de las 19 horas del día jueves. Durante varias horas no había sido posible comunicarse con ninguno de los dos. Pero un dato generó preocupación. El suceso provocó conmoción, ya que Sirera y Bernal eran un matrimonio muy conocido de Pilar. Vivían en una casa de Los Claveles al 1000 del barrio Los Troncos, y tanto ella con su actividad como abogada y de militancia política, como él con su actuacón en diversos ámbitos, constituían una pareja que en nada hacía presagiar un drama como el ocurrido. Tenían dos hijos, de 6 y 8 años.

Both comments and pings are currently closed.