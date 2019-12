El Frente Ciudadano Lomense de Juan Viñales celebró la vuelta de Alberto y Cristina

El referente peronista de Lomas y ex pre candidato a intendente Juan María Viñales, encabezó una cena celebración en Ingeniero Bunge para toda su frente político, donde celebraron la vuelta de Alberto Fernandez y Cristina Fernandez , ademas del trabajo realizado en los comicios donde obtuvieron más de 34.000 votos de los vecinos. “Tenemos la alegría de que ya se fueron los 4 años donde el pueblo sufrió y se perdieron derechos, la gestión de Macri generó perdida trabajo y volvió el hambre en Argentina” Viñales señaló. “Tenemos que superar todo eso, tenemos que tirar todos para el mismo lado, respaldamos a Alberto y Cristina para que realicen los cambios necesarios, y acompañamos Axel y Veronica en la provincia ” comentó el ex titular del SPAR. En es linea agregó: “Seguimos militando en cada barrio, con los centros profesionales, los comerciantes, con las pequeñas y medianas industrias, así que estamos realmente contento con la fiesta que estamos llevando con el Frente Ciudadano” El Frente Ciudadano Lomense está conformado por el Partido Intransigente, el Partido Solidario, Compromiso Federal y Unidad Ciudadana, ademas del acompañamiento de la comunidad boliviana colectividad paraguaya lomense. En el encuentro Viñales envió un cálido saludo a todos los vecinos de Lomas deseandoles un prospero 2020.

