Libre estacionamiento en los centros comerciales de la ciudad por las fiestas

El Municipio de Quilmes informa que a partir de mañana y hasta el lunes 6 de enero inclusive, habrá libre estacionamiento en los centros comerciales de Quilmes, Bernal, Ezpeleta y Solano debido a la celebración de la Navidad, Año Nuevo y Reyes. Las zonas habilitadas para estacionar están delimitadas entre las siguientes calles: -Quilmes Centro: desde la avenida Hipólito Yrigoyen a la calle Paz, y desde Olavarría a Conesa. -Quilmes Oeste: desde la avenida Vicente López a Gran Canaria, y desde Islas Malvinas a Entre Ríos. -Bernal: desde la avenida San Martín a Lavalle, y desde la calle Avellaneda a la avenida Zapiola. -Ezpeleta: desde la avenida Centenario a la avenida San Martín, y desde la calle Nicaragua a la avenida Florencio Varela. -Solano: desde la avenida Ferrocarril Provincial a la calle 893, y desde 842 a 846. A su vez, desde la Dirección General de Tránsito y Transporte aclararon que esta medida no afecta de ningún modo lo estipulado en la ley 24.449, ya que deben ser respetadas las ochavas, los espacios reservados para estacionamiento exclusivo, las rampas para personas con discapacidad o movilidad reducida, las cocheras y las paradas de transporte público.

