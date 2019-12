Más de 300 egresados de Almirante Brown del planes Fines recibieron su titulo secundario

En un emotivo acto, 321 estudiantes, egresados en diciembre de 2019, del plan de finalización de estudios secundarios (Fines ll) de Almirante Brown recibieron sus diplomas y medallas. En ese marco un total de 1500 jóvenes y adultos terminaron su secundario este fin de año en nuestro distrito. La jornada de colación tuvo lugar en el Centro de Arte y Cultura Enrique S. Discépolo de la localidad de Burzaco y contó con la presencia de cientos de personas, entre ellas, autoridades municipales y educativas del distrito, además de docentes y alumnos que compartieron la inolvidable ceremonia con sus familiares. El intendente Mariano Cascallares indicó que “renovamos nuestro compromiso con el Fines que es una política pública que hace foto en la inclusión y la igualdad de oportunidades”. En la ocasión, las autoridades presentes no solo elogiaron el desarrollo del programa en Almirante Brown donde la educación es una política permanente de la actual gestión municipal -que conduce el intendente Mariano Cascallares-, sino además felicitaron e instaron a los estudiantes a que continúen capacitándose en otros niveles. Recibieron sus certificados de estudios jóvenes y adultos de diferentes comisiones de las siguientes sedes del programa: Capilla de Fátima de Solano, Club Calzada, Sociedad de Fomento 17 de Agosto de Calzada, Casa Justicialista de Glew, Casa Cristina de Malvinas Argentinas, Centro Cultural El Gaucho de Burzaco, Escuela Nro. 72 de Calzada, Escuela 707 de Claypole y Aires del Sur de Burzaco, entre otras. Cabe recordar que el Plan FinEs es un programa de finalización de estudios primarios y secundarios promovido por el estado nacional. A través de la iniciativa los jóvenes y adultos que no terminaron su escolaridad cuentan con el apoyo y las herramientas necesarios para realizarlo. En Almirante Brown, el programa impulsado desde la Secretaria de Educación de la Comuna, ha evolucionado año tras año desde su puesta en marcha en 2010, promoviendo que miles de personas del distrito puedan acceder a la enseñanza secundaria. Solo en 2019 egresaron 2300 estudiantes. Participaron del encuentro el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, la inspectora jefe distrital de Educación pública, Inés Centurión, la Coordinadora General de Inclusión y Educación Popular del municipio, Ada Ferrer y el coordinador de Educación Popular, Ernesto Villavicencio, entre otros representantes educativos y docentes.

Both comments and pings are currently closed.