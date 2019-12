Cascallares recorrió la obra de la calle Diomedé en Burzaco y Malvinas Argentinas

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió las obras que realiza la Comuna a lo largo de 30 cuadras de la calle Miguel Diómede en el límite entre las localidades de Burzaco y Malvinas Argentinas. Allí destacó que los trabajos incluyen la obra hidráulica completa con lo que se evitarán los anegamientos en toda esa extensa zona browniana. “Dedicamos toda la tarde a recorrer la obra, a verificar como se desarrollan los trabajos, y a dialogar y escuchar a nuestros vecinos y vecinas del barrio que no pueden creer que después de décadas de espera por fin estamos llegando con el asfalto que les va a cambiar la vida”, indicó Mariano Cascallares. Además de destacar que las obras mejorarán la accesibilidad y la transitabilidad de toda esa zona, Cascallares consideró que los trabajos marchan a todo ritmo. En ese marco, mencionó que una vez que se completó la histórica obra hidráulica del Brazo del Diomede, se avanza con la urbanización de todo ese área tal cual estaba previsto. El asfalto de la calle Miguel Diómede va desde la calle Madariaga en Malvinas Argentinas, cruza Ruta 4 (Camino de Cintura) y llega hasta la Avenida Hipólito Yrigoyen convirtiéndose en una nueva vía de acceso y comunicación para miles de vecinos y vecinas de toda esa zona del distrito. Cascallares terminó sosteniendo que “finalizó la campaña electoral, pasaron las elecciones y nosotros seguimos aquí, en los barrios y en las localidades brownianas, recorriendo, trabajando y en contacto permanente con los vecinos y las familias. Se vienen cuatro años más de mucho trabajo y muchas obras para seguir mejorando la calidad de vida de nuestra gente”, culminó el jefe comunal.

