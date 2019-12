El municipio de Quilmes le solicita a la comunidad no comprar productos pirotécnicos para las fiestas

El Municipio de Quilmes solicita a los vecinos y vecinas de la comunidad no comprar productos pirotécnicos de cara a la celebración de la Navidad, Año Nuevo y Reyes, ya que la manipulación de estos elementos puede producir incendios, quemaduras, hiere la audición de las personas con autismo y las mascotas.



A su vez, desde la Agencia de Fiscalización y Control Comunal (AFyCC), manifestaron que llevarán adelante las tareas de fiscalización correspondientes a lo largo del distrito para hacer cumplir la vigencia de las ordenanzas 6811/92 acerca de la venta ambulante, 8261/98 sobre playas de estacionamiento y 55/05 sobre habilitaciones. Además, informaron que quienes deseen denunciar a los puestos de venta que estén ubicados de manera ilegal, pueden hacerlo mediante la línea telefónica de emergencias 147.

