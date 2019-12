Bono a jubilados: quiénes lo cobrarán y cómo se actualizarán los haberes

El proyecto presentado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre la ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, afectará los haberes de los jubilados, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y los trabajadores que cobran asignaciones familiares. La medida anunciada explica que se otorgarán dos bonos de 5000 pesos cada uno este mes y en enero. Además, habría aumentos trimestrales que definirá el Poder Ejecutivo. “Alcanza a quienes percibe el mínimo (los $5000), respetando las escalas; quien percibe un poco más cobra algo para que la escala (salarial) no se modifique”, sostuvo el ministro Guzmán. De esta manera cobrarán dicha suma los aproximadamente 3 millones de jubilados que perciben la mínima, de $14.068 pesos. También recibirán esa misma cifra los titulares de pensiones no contributibas y de la Pensión Universal por Adulto Mayor (PUAM), actualmente en $11.254 de haber. Y, a partir de la mínima, los $5000 se irían reduciendo para alcanzar a todos los jubilados que ganen hasta $19.068 (es decir, la mínima más el bono). Por su parte, los titulares de AUH, cobrarán 2000 pesos en diciembre, como bono por única vez. El proyecto de ley de emergencia solicita al Congreso suspender por seis meses la aplicación de la ley de movilidad que rije para actualizar cada tres meses jubilaciones, AUH y asignaciones familiares. “Durante el plazo previsto, el Poder Ejecutivo deberá fijar trimestralemente el incremento de los haberes previsionales de la totalidad de los regímenes bajo su administración, atendiendo prioritariamente a los sectores de más bajos ingresos”, detalla el artículo 52 del proyecto. En 2018 los haberes subieron apenas 28,5%, con una inflación que totalizó 47,6 por ciento. En tanto, en 2019 los haberes se ajustaron 51,1%, mientras que se estima que los precios terminarán en el orden del 55% anual. Según la ley actual, los haberes deben subir 11,54% en marzo.

